CAPRAROLADOLCE TUSCIASaranno le ex scuderie di Palazzo Farnese ad aprire le porte, domani e domenica con bis il 13 e 14 ottobre, alla nona edizione di Cioccotuscia, la manifestazione che celebra i dolci tipici locali, con una golosa parentesi dedicata alla Festa della castagna. Oltre all'expo di zuccherose bontà, in degustazione e vendita, si potranno assaggiare numerose specialità e piatti salati e scoprire le ricette a base di castagne, come la pizza fritta alla crema di marroni. Per chi volesse mettere le mani in pasta, sarà possibile partecipare a lezioni di cioccolateria e pasticceria con maestri del settore ed assistere a dimostrazioni di intaglio frutta, lavorazione della pasta da zucchero e preparazione cocktail. Per i piccoli sono previsti giochi, palloncini, babydance e truccabimbi, per gli adulti, invece, spettacolo di stornellatori, visite guidate a palazzo e mercatino dell'artigianato nel borgo. Per tutti, caldarroste nel bosco incantato. Info 3931248223, www.cioccotuscia.it.mioni.