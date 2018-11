Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CAPRANICA PRENESTINAFESTA MOSCIARELLAMosciarella ma gustosissima. E' la castagna tipica di Capranica Prenestina che, domani e domenica, sarà la protagonista indiscussa della trentottesima edizione della sagra dedicata. Risultato di un particolare processo di produzione legato alla tradizione e tramandato di generazione in generazione, per cui i frutti vengono essiccati a fuoco debole in apposite casette nei castagneti, le castagne vengono poi sbucciate per la compressione e la battitura. Ne deriva una tipologia di castagna molto apprezzata, bianca e dura, che sarà anche al centro di un convegno e degli stand enogastronomici, in compagnia dell'artigianato locale. Un'occasione per fare dello shopping natalizio, assistere all'esibizione degli sbandieratori di Cori e alle dimostrazioni della lavorazione della mosciarella, da degustare in abbondanza durante i due giorni di festa. In programma ci sono anche musica itinerante e visita guidata al Museo naturalistico.Info 069584031, www.comunecapranicaprenestina.it.