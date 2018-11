Capolinea spostato Pendolari in rivolta

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoPendolari sul piede di guerra: Tibus non si tocca. Anzi, non si sposta. Nasce un asse Lazio-Abruzzo in difesa dei bus. E' pronta infatti la protesta contro il trasferimento del capolinea dei bus dalla stazione Tiburtina a quella di Anagnina, troppo lontana dal centro e dalle principali vie di scambio. Una distanza che andrebbe a penalizzare soprattutto chi viene di fuori, allungandone gli spostamenti quotidiani. Il rischio? Allontanare di fatto il Lazio dall'Abruzzo.Sembra quasi una crisi diplomatica quella che vede i cittadini della Regione Abruzzo insorgere contro il trasloco deciso dal Campidoglio, con una delibera di giunta, del capolinea Tibus presente a Tiburtina da 20 anni. E così è sceso in campo anche il presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli che in una lettera inviata ai sindaci abruzzesi, alle organizzazioni economiche e sociali e ai rappresentati dei viaggiatori pendolari, ha ribadito l'importanza del collegamento su gomma tra Roma e l'Abruzzo: «È fondamentale nella quotidianità dei rapporti tra l'Abruzzo e il Lazio e nelle prospettive del sistema di infrastrutture per l'economia, il turismo, i servizi sia a favore dei cittadini che delle imprese». Il governatore dell'Abruzzo ha spiegato inoltre le due Regioni lavorano da tempo a un collegamento trasversale tra l'Adriatico e il Tirreno coinvolgendo anche l'Autorità portuale abruzzese e il Porto di Civitavecchia lungo la direttrice tra Barcellona e i Balcani. L'allontanamento dei bus ad Anagnina potrebbe minare questa via preferenziale. E così la Regione Abruzzo, sostenuta dalla Regione Lazio, ha convocato una conferenza stampa, per il 12 novembre proprio negli spazi del Terminal Bus Tiburtina.L'obiettivo è quello di informare tutti i comuni d'Italia sui disagi che potrebbero nascere, che evidentemente non si limitano solo al traffico cittadino. «Con lo spostamento ad Anagnina - spiega Lolli i viaggiatori sarebbero costretti ad allungare di molto i tempi per arrivare a Termini o per raggiungere lo snodo ferroviario, con conseguente allungamento degli orari di percorrenza». Oggi Tiburtina è il terminal di tutti i pullman interregionali, nazionali e internazionali in arrivo e in partenza da Roma, attraversato ogni anno da oltre 8 milioni di viaggiatori per 103 società del trasporto. Circa 900 al giorno tra arrivi e partenze.riproduzione riservata ®