Capodanno, la festa finisce prima di iniziare

Mario Fabbroni

Questa foto (a sinistra) rischia di essere un reperto, magari da conservare: ha immortalato infatti migliaia di romani (non solo giovani) che affollavano l'area del Circo Massimo in attesa del Concertone di Capodanno. Quello di fine 2019 e inizio 2020. Nessuno avrebbe potuto immaginare che, dopo appena due mesi dall'evento musicale, il mondo saqrebbe stato travolto dal Covid. E anche stavolta il Concertone non si farà. Il sindaco Gualtieri ha impedito tutte le manifestazioni natalizie per il rischio di assembramenti e di contagi: «Diamo priorità alla protezione della salute dei cittadini», ha detto. Per il Codacons si tratta di una scelta «da condividere», anche se il primo cittadino viene esortato a rafforzare i controlli pure in questi giorni. «In giro, troppi assembramenti e poche multe».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA