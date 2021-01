Capitano dell'Esercito si schianta con la moto

Un incidente stradale mortale ma dalla dinamica ancora poco chiara. Forse una buca, forse un'auto pirata: sono le ipotesi che potrebbero aver causato lo sbandamento dello scooter su cui viaggiava Raffaele Smaldone, capitano dell'esercito di 33 anni, morto ieri pomeriggio in via del Foro Italico. L'uomo, originario di Bari, è deceduto all'ospedale Pertini: i medici non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte dopo il trasporto d'urgenza. Il tratto di strada dove è avvenuta la tragedia è considerato ad alta incidentalità a causa del cattivo stato dell'asfalto e della presenza di uno scalino in marmo che divide le due corsie di marcia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale del Gruppo Parioli.

Gli agenti hanno anche sequestrato le immagini delle telecamere di un benzinaio che si trova a pochi metri dall'impatto fatale.(E.Orl.)

