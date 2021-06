Capitani in cerca di futuro. A una settimana dallo sbarco di Mourinho nella capitale sia Dzeko che Pellegrini attendono l'incontro decisivo. Quello con lo Special One, ma pure quello che andrà in scena in questi giorni di empasse di mercato tra Tiago Pinto e i procuratori dei due giocatori. Entrambi in scadenza nel 2022 ma con due prospettive diverse. Dzeko potrebbe restare un'ultima stagione e poi chiudere la carriera a Los Angeles a meno che la Roma non decida di regalargli il cartellino. In quel caso Milan e Juve ci farebbero un pensierino mentre la Roma tornerebbe su Icardi. Pellegrini, invece, è atteso dal rinnovo più importante. Il centrocampista ha richieste da Premier e Liga e una clausola rescissoria da 30 milioni che comunque finora nessuno è disposto a pagare. La Roma vorrebbe allungargli il contratto ma senza aumenti eccessivi. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

