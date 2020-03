Capitan Totti si conferma il re dei palleggi Kluivert: «Non dimenticate di sorridere»

ROMA - Nell'attesa di poter tornare almeno a Trigoria i giocatori della Roma si allenano a casa e si sfidano a colpi di contest social. L'ultimo prevede il palleggio con vari oggetti e ha visto tra i protagonisti pure Totti. L'ex capitano al decimo palleggio con un rotolo di carta igienica si è fermato: Basta o sto qui fino a domani. Nel frattempo la Roma ha distribuito altre 13 mila mascherine ai vari Covid Hospital della capitale (ricevendo il ringraziamento pubblico della Regione) mentre Florenzi a Valencia è risultato negativo al tampone. Tra i giocatori che non vedono l'ora di tornare a giocare c'è pure Justin Kluivert. In una storia postata sui social, in cui si allena in giardino, l'olandese ha scritto: E' un momento difficile per tutti, non dimenticare di mantenerti in forma, stai al sicuro e non dimenticare di sorridere. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 05:01

