Capitale dei contagi: ieri 1.549 nuovi pazienti

Enrico Chillè

Coronavirus, nel Lazio altri 2.608 casi (1.549 a Roma città) accertati con 29.315 tamponi. I nuovi decessi sono 36 e i guariti 257. Il rapporto positivi/tamponi scende all'8,8%, ma aumentano sia i ricoveri in ospedale (+20 in un giorno) che le terapie intensive (+20). Proseguono le misure di contenimento dell'emergenza, attraverso due snodi fondamentali. Il primo è il potenziamento dei Covid hospital, 800 strutture in tutto il Lazio per garantire, quando l'isolamento domiciliare è impossibile, la quarantena degli asintomatici o dei guariti dimessi dagli ospedali ma ancora positivi. La seconda misura è la distribuzione di 200 mila tamponi antigenici rapidi ai medici di medicina generale, che partirà nei prossimi giorni. Gli stessi test, insieme ai sierologici, saranno eseguiti anche nelle farmacie di tutta la regione.

In totale i positivi sono 55.589, di cui 52.547 in isolamento, 2785 ricoverati e 257 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 1.698.266 tamponi e accertati 70.575 casi, con 1.465 deceduti e 13.521 guariti.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 05:01

