Capitale-Castelli 120 km di storia

Tutti pronti a salire sui pedali domenica, dalla Capitale ai Castelli. Torna infatti la Granfondo Campagnolo Roma, ormai una classica per la città, giunta alla sua ottava edizione. Oltre cinquemila i ciclisti che si sfideranno sulle strade capitoline su un percorso davvero impegnativo.

Centoventi i chilometri da percorrere, con ben duemila metri di dislivello, con agonisti e ciclisti allenati che passeranno per alcuni dei punti più suggestivi della città: partenza e arrivo classici a via dei Fori Imperiali, per poi passare a via del Corso, piazza del Popolo e Lungotevere fino a via di Porta San Sebastiano. Poi tutti in direzione fuori città, verso i Castelli Romani, per attraversare, tra le altre, Albano e Frascati, con ben quattro salite cronometrate che metteranno alla prova la resistenza dei ciclisti: la prima sulla via dei Laghi, poi in sequenza gli strappi verso Rocca di Papa, Rocca Priora e Montecompatri. 600-800 metri da percorrere ma che saranno infiniti, quasi a ricordare i celebri muri delle classiche del Nord. Come da tradizione, dalle 6.30 alle 14.30 le strade interessate dal percorso saranno chiuse o subiranno delle deviazioni fino al termine dell'evento. Oltre la gara principale, la manifestazione però prevede altre due corse nella corsa.

A cominciare dalla Mediofondo (non competitiva) di circa 60 chilometri con un dislivello totale di 650 metri che dalla Capitale porterà gli appassionati fino al lago di Albano, con una speciale sosta culinaria a Marino e un arrivo davvero particolare sulla strada più antica di Roma, la prima autostrada del mondo, ossia l'Appia Antica. E poi ancora ci sarà la Roma2Bike, novità dell'edizione 2019, un percorso di soli 25 km senza salite pensato proprio per tutti. Non poteva mancare una delle più attese come la Pedalata storica, riservata alle bici costruite prima del 1987 ed ai ciclisti con abbigliamento d'epoca, che su un percorso di circa 30 km daranno un saggio della storia della bici.

Dedicata ai bambini è la Minifondo con tre giorni, da oggi e fino a domenica, per pedalatori tra i 4 e i 16 anni nell'area del Circo Massimo (dove per questa edizione sarà allestito anche il Villaggio Expo della Granfondo Campagnolo), con percorsi dedicati e aree gioco.

