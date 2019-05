«Capitale caotica? Lo è anche la vita»

CANNES - Willem Dafoe è l'attore simbolo di Abel Ferrara, 6 film insieme incluso il prossimo (Siberia) e una responsabilità importante nella sua nuova pellicola, presentata ieri a Cannes, Tommaso: interpretare l'alter ego dell'amico-regista, recitando accanto a sua moglie e a sua figlia.

Com'è stato recitare Ferrara davanti a Ferrara?

«Il film è autobiografico, ma ci sono anche molte cose inventate. Abbiamo seguito poco il copione affidandoci moltissimo all'improvvisazione. Le sequenze che mettevamo in scena ci erano molto familiari, erano facili da immaginare. Abbiamo guadagnato in ritmo e fluidità rispetto a una sceneggiatura tradizionale».

Il film è stato terapeutico per Ferrara?

«No. Fare film è una parte importante della nostra vita, è un riflesso di quello che siamo. Tommaso non è terapia: è vita. Ma in ogni film inevitabilmente finisce un pezzo di quello che siamo in questo momento, che si tratti di un film hollywoodiano o un progetto indipendente».

Ha scelto di vivere a Roma: non le dà fastidio il caos?

«La vita è caotica. Generalizzando, posso dire che uno come me, nato nel Midwest degli Stati Uniti e cresciuto a New York, trova l'approccio che gli italiani hanno al caos perfettamente sano».

Ferrara è geloso: lei?

«Solo se ho il sospetto di perdere qualcuno che amo, e se ho un buon motivo per pensarlo». (I. Rav.)

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

