«Capisco chi molla, troppa disparità sui salari»

Nuota controcorrente - con tutta la fatica del caso - Caterina Baldini, giornalista Sky a Milano, mamma di Allegra, 3 anni, avuta con il marito Alessandro Onorato, imprenditore e consigliere comunale a Roma.

La sua giornata-tipo?

«Non ce l'ho, devo adattarmi e improvvisare ogni giorno; combinare le esigenze della bimba con i turni di lavoro e le trasferte Roma-Milano. Ho una persona ad ore che mi aiuta. È comunque molto faticoso, occorre anche tanta forza fisica».

Lei però ce la fa.

«Mi considero privilegiata faccio un lavoro che amo e ho rimandato il progetto-figli a 38 anni, proprio per consolidare la mia posizione. Ma capisco chi molla, chi non può contare su altri aiuti, chi non riesce a far quadrare i conti in un Paese dove la disparità di salario tra uomini e donne è ancora una piaga in molti ambiti lavorativi. E quindi sono sempre le donne a dover rinunciare».

Come dare una mano alle mamme?

«Asili aziendali e kinder park, questo già sarebbe un aiuto fondamentale».

Il suo progetto di famiglia?

«Quello di allargarla».

