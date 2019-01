Capire il comportamento di Fido

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Gioca con il tuo cane di David Sands, esperto cinofilo e ricercatore anglosassone. L'autore infatti ci fa facilmente comprendere come giocare con il proprio cane non sia soltanto un modo per permettergli di fare attività fisica e per abituarlo all'obbedienza. Potremo vedere in poco tempo come significhi soprattutto trascorrere piacevolmente il tempo insieme, stabilendo un legame di fiducia e amicizia.Questo libro ci insegna e ci spiega oltre 75 giochi di diversa complessità, che ci aiutano a sviluppare l'attitudine a imparare del piccolo amico a quattro zampe.Si tratta di esercizi divertenti, adatti a cani di ogni razza, taglia ed età, da svolgere in casa, in giardino o durante una passeggiata. Per mantenere l'animale sempre in forma e divertirsi in sua compagnia.Un libro semplice, facile da leggere ma pieno di piccoli consigli utili che ci permetteranno di entrare meglio in sintonia con il nostro amico a 4 zampe.(A.Ben.)riproduzione riservata ®