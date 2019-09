Capelli bianchissimi con taglio fashion e licenziamento facile dei suoi sottoposti: in E poi c'è Katherine Emma Thompson è una anchorwoman in stile David Letterman in un mondo in cui ormai spopolano i - più leggeri e virali - Jimmy Fallon. Il suo team di autori è composto da soli wasp (bianchi, anglosassoni, protestanti), tutti uomini, e il suo show perde terreno da un po'. Con questo spunto e questa attrice, il film di Nisha Ganatra poteva essere una bomba di comicità e analisi sociale, mettendo in campo temi come il sessismo, il razzismo, il cambiamento del sistema mediatico e i passaggi generazionali. Purtroppo, invece, il racconto si riduce a una versione sbiadita de Il diavolo veste Prada, in cui mancano le battute folgoranti che ci si aspetterebbe di trovare in una storia sui talk show e, al contrario, abbondano le figure stereotipate. Come quella della co-protagonista di origine indiana Mindy Kaling, che entra da novellina nella redazione ostile per far esplodere tutte le discriminazioni.(M. Gre.)

E POI C'È KATHERINE

di Nisha Ganatra



Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA