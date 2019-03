Capannelle, tornano le corse «Ma le istituzioni ci aiutino»

Sofia Unica

All'ippodromo romano di Capannelle riprenderanno le corse. La società Hippogroup in una nota spiega che «sono prevalse, nonostante tutto, la responsabilità sociale e la radicata tradizione ippica del nostro Gruppo che intende così tutelare il migliaio di posti di lavoro a rischio e l'ippica romana dalla distruzione».

Un appello è rivolto alle istituzioni: «all'Amministrazione di Roma Capitale, in particolare l'Assessorato allo Sport affinchè interrompa la premeditata guerra che hanno condotto in questo biennio contro la nostra Società e si impegni a rispondere a stretto giro alle istanze presentate» e «al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo» al quale chiedono «la sottoscrizione di un contratto scritto che garantisca la necessaria copertura normativa ed economico-finanziaria». La società chiede anche «l'adeguamento dei contributi, insufficienti dal 2016 ad oggi, la riassegnazione di alcune corse storiche del trotto romano ingiustificatamente sottratte, in primis il Derby del Trotto e, infine, i pagamenti di quanto ancora dovuto per le annualità 2016, 2017 e 2018: pagamenti senza i quali qualsiasi responsabile programma operativo e di rilancio dell'ippodromo della Capitale risulterebbe sostanzialmente impercorribile».

Hippogroup ritiene che «questa sia l'ultima occasione per evitare il collasso totale del sistema che non riguarda solo l'ippica romana e nazionale, la sua tradizione e i suoi posti di lavoro, ma anche il degrado di un impianto di prim'ordine entro cui si svolgono anche decine di attività, sportive e culturali».

