Capalbio borgo che legge

Tiziana Boldrini

Il piacere di leggere è lo slogan di Capalbio Libri, il festival che da questa sera al 4 agosto tornerà a fare di Capalbio, perla del territorio grossetano, un vivace fulcro della cultura letteraria, con presentazioni di libri ed incontri con gli autori. Alla tredicesima edizione, la rassegna partirà guardando al futuro con il romanzo IGIST, nato dalla fervida mente di Luke Larson mentre domani è previsto un doppio evento. Il primo dedicato a Il sogno di Solomeo. La mia vita e l'idea del capitalismo umanistico, dalla penna di Brunello Cucinelli, già insignito di numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero, il secondo a Declino. Una storia italiana di Andrea Capussela. Doppietta di titoli anche domenica, quando i riflettori saranno puntati su Vigilare le banche in Europa. Chi controlla il controllore? scritto a quattro mani da Stefano Lucchini e Andrea Zoppini e su Modus navigandi. Per una pedagogia nel mare, firmato dall'esperto velista Mauro Pandimiglio (info 063339146, www.capalbiolibri.it).

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

