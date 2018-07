Capalbio, a tutto volume

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniReplica numero dodici per Capalbio Libri, il festival ideato da Andrea Zagami che, da domani al 6 agosto, tornerà ad animare il bel borgo toscano. Allestita in piazza Magenta, la manifestazione porterà sul palco una schiera di autori che, ogni sera, saranno introdotti da giornalisti e rappresentanti del mondo culturale ma anche interpretati, grazie alla lettura dei brani più significativi. Il programma prevede, tra gli altri, l'intervento di Claudio Cerasa con Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza allo sfascismo, Roberto Napoletano con Il Cigno nero e il Cavaliere bianco. Diario italiano della grande crisi, di Nicola Gratteri con Fiumi d'oro. Come la ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale ed Elena Improta con Ordinaria diversità. Diario di una figlia, moglie, madre. A raccontare le ultime fatiche letterarie arriveranno anche Helena Janeczek, che ha firmato La ragazza con la Leica, Premio Strega 2018, e Lia Levi, Premio Strega Giovani 2018 con Questa sera è già domani.