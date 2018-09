CAOS VACCINI

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniResta l'obbligo vaccinale per la frequenza scolastica di nidi e materne, ma un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe ha modificato ancora lo scenario, aumentando la confusione tra le famiglie e scatenando l'ira dei presidi: fino al 10 marzo sarà infatti valida l'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni. Solo a primavera insomma i genitori dovranno consegnare agli istituti i certificati ufficiali.Resta lo stop dei presidi: il nuovo emendamento farà «aumentare il caos che già regna nelle scuole», ha avvertito il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli.Non a caso un richiamo alla chiarezza è giunto anche dal premier Giuseppe Conte: «Proprio per dare certezze alle famiglie e ai bambini che vanno a scuola siamo intervenuti con un nuovo emendamento che assorbe quello precedente ed estende il regime individuato come transitorio per consentire l'avviamento dell'anno scolastico», ha affermato sottolineando come, in prospettiva, sulla materia «ci sarà un intervento di sistema sul quale stiamo lavorando».Solo che le polemiche fioccano anche per l'iter dell'emendamento: nel primo voto parlamentare si è infatti registrato il dissenso di due deputati, uno della Lega e uno di M5s (Boldi e Trizzino), mentre l'ex ministro Beatrice Lorenzin accusa: «Abbiamo visto che esiste un movimento organizzato che predispone autocertificazioni false. Inoltre, un atto medico non può essere autocertificato». Così, nel corso dell'esame degli emendamenti al Milleproroghe, è arrivata la precisazione del sottosegretario alla Salute Armando Bartolozzi: «L'obbligo vaccinale non è intaccato», ha detto. Su questo argomento, ha aggiunto, il governo ha spiegato che c'è stata «un'informazione distorta» e che questa è «la principale causa di caos». Perplessità pure dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), che ci sia «una verifica sistematica delle autocertificazioni», ricordando che «in ogni caso, l'autocertificazione non esime il cittadino dall'obbligo della vaccinazione e che produrre autocertificazioni false è reato». Finora i controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas: su 2.800 auocertificazioni sono state scoperte 15 false documentazioni, con genitori segnalati all'autorità giudiziaria. Dura infine la presa di posizione di Corinna Verniani, una delle mamme di bimbi immunodepressi che hanno sottoscritto la petizione, forte di quasi 300.000 firme, per dire «no all'obbligo flessibile: aver trasformato il tema salute in argomento di scontro politico - commenta - nuoce ai figli di tutti».