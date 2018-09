CAOS VACCINI

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiPorte chiuse a scuola per i bimbi non vaccinati. Questa la richiesta che il presidente dell'Associazione Presidi, Antonello Giannelli, ha presentato in audizione alla Camera: «Va ritirato l'emendamento che rinvia l'applicazione dell'esclusione della frequenza per i bambini non vaccinati. Se passasse, avremo un rischio di insicurezza per la salute». Giannelli ha parlato poi degli immunodepressi: «Ci sono 10mila bambini che non possono vaccinarsi per varie ragioni. E assegnarli a classi particolari non è possibile sia dal punto di vista organizzativo, sia perché è una forma di segregazione che ripugna». Il caos è annunciato. A Bologna 90 bambini sono già stati sospesi dalla scuola materna e 46 non potranno frequentare il nido dalla prossima settimana in quanto non in regola con i vaccini, o quantomeno con la certificazione. Una distinzione tutt'altro che formale.Sui social corrono post e dritte di genitori No Vax. C'è chi consiglia di passare allo scanner i fogli della Asl sui vaccini da fare per aggiustare le date e farli sembrare vaccini fatti. E ci sono perfino gruppi di genitori che tra social e chat cercano famiglie con bimbi che hanno malattie esantematiche per far contagiare i propri figli ed evitare così il vaccino. «Secondo la legge Lorenzin i bambini per poter accedere a nidi e scuole dell'infanzia devono portare la certificazione dei vaccini fatti, per la circolare ministeriale è sufficiente l'autocertificazione, ciò crea una situazione di grande confusione all'avvio dell'anno scolastico», commenta Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionale Presidi del Lazio. L'incertezza causa «molti problemi alle scuole in quanto si attribuiscono enormi responsabilità, che si sarebbero potute evitare, ai dirigenti scolastici» che, aggiunge, «rischiano denunce sia se il bambino viene ammesso a scuola solo con l'autocertificazione sia se non viene ammesso». E ancora. «Servono indicazioni più chiare e precise, altrimenti la confusione è inevitabile e a farne le spese sono presidi e famiglie».