Caos tamponi? «Leiva, Strakosha e Immobile potevano giocare»

Enrico Sarzanini

«Leiva, Strakosha e Immobile potevano giocare con la Juventus al 100%». Walter Taccone, socio di Futura Diagnostica e consulente scientifico del gruppo stesso, torna a parlare della vicenda tamponi e dell'indagine della Procura che ha investito anche la Lazio.

«Siamo un laboratorio serio - ha aggiunto a Radio Punto Nuovo - Abbiamo sempre lavorato correttamente e con trasparenza, per Lazio, Perugia, Salernitana e Viterbese». Taccone poi torna su quanto accaduto prima della gara contro la Juve: «Per il nostro laboratorio, Immobile, Strakosha e Leiva sono negativi per tutti i tre geni. Nella stessa seduta, la Lazio ha avuto anche qualche positività, che abbiamo segnalato subito». Dopo il risultato del Campus Biomedico, che con il test rapido aveva riscontrato invece delle positività, la Futura Diagnostica ha fatto analizzare i campioni da un altro laboratorio: «Mi ha comunicato la positività di quest'ultimo al solo gene N, che è ballerino e non è probante di un'infezione».

«Quando questa situazione verrà appurata immagino che Lotito farà vedere i sorci verdi a chi ha bloccato dei calciatori assolutamente negativi», conclude Taccone certo che qualcuno alla Procura di Avellino «è contento di vedermi sui giornali».

Intanto saranno riprocessati oggi all'ospedale Moscati di Avellino i tamponi eseguiti dal centro Futura Diagnostica sui calciatori della Lazio e acquisiti dalla Procura del capoluogo irpino nell'ambito del fascicolo aperto a carico di Taccone, con le ipotesi di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa.

Rinviata l'audizione sul caso tamponi alla Procura Federale del direttore sanitario della Lazio, Ivo Pulcini, a causa dell'impossibilità del medico biancoceleste per motivi di salute. Via libera per i nazionali stranieri della Lazio che ieri hanno raggiunto i loro rispettivi ritiri, Acerbi invece resta ancora a casa.

Martedì 10 Novembre 2020

