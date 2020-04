Caos stipendi: la Lega ne vuole sospendere 4, l'Aic uno solo

ROMA - Lega Serie A e Assocalciatori provano a raggiungere entro la fine della settimana un accordo sulla sospensione degli stipendi dei giocatori, alla luce della crisi generata dall'emergenza. L'ipotesi è emersa al termine della riunione fra le due parti, definita cordiale ed interlocutoria. La Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall'Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si sono aggiornate per cercare di trovare un accordo.

Intanto, una sorta di piano Marshall per soccorrere il calcio mondiale in crisi finanziaria per l'emergenza coronavirus è allo studio della Fifa. Nei giorni scorsi, in un articolo del New York Times si era parlato di un fondo speciale di emergenza, come ha confermato la stessa Fifa. (M.Lob.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 05:01

