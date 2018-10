CAOS SERIE B

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La grana della Serie B in prima battuta, poi le nomine e i primi passi programmatici in vista di una nuova riunione più operativa. Il primo Consiglio federale del governo di Gabriele Gravina in Federcalcio si è risolto nel giro di un'ora e mezzo. Decisivo fissare la linea politica sulla sentenza del Consiglio di Stato in merito al blocco dei ripescaggi in Serie B e le nomine dei due vicepresidenti: Cosimo Sibilia (vicario) e Gaetano Miccichè. Si rivedono Claudio Lotito, Damiano Tommasi e Marcello Nicchi, tutti dichiarati eleggibili dalla Corte d'appello federale. Sulla B il presidente della Federcalcio richiama tutti al campo: «È arrivato il momento di giocare a calcio», si dice sicuro, ripagato dalle date dei recuperi fissate dalla Lega Pro per tutte le squadre che ambiscono al ripescaggio. E che, secondo Gravina, dovranno essere realiste dopo che lo stesso Consiglio federale ha «preso atto» dell'ordinanza del Consiglio di Stato che di fatto lascia per ora la B a 19 squadre.