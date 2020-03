Caos rifiuti, l'Ama corre ai ripari

Dall'emergenza coronavirus all'emergenza rifiuti: Ama corre ai ripari per cercare di fronteggiare il delicato problema della raccolta dopo le recenti misure adottate per fronteggiare la diffusione del Covid-19.

Nei giorni scorsi i cassonetti si erano riempiti a dismisura, spesso anche di materiali ingombranti che non possono essere smaltiti nei centri appositi, attualmente chiusi. La raccolta dei rifiuti era stata notevolmente ridotta, causando però un problema igienico non indifferente nelle strade di Roma. Per questo motivo, Ama, dopo un accordo coi sindacati, ha deciso di rimodulare i servizi di pulizia e raccolta, ricorrendo anche a fornitori esterni, ma non solo. La forbice oraria per scaglionare i lavoratori in entrata e uscita dalle sedi operative è stata allungata (da 15 a 30 minuti), per evitare assembramenti, mentre ai dipendenti saranno forniti più strumenti di protezione personale (come mascherine e prodotti igienizzanti) e di sanificazione dei mezzi. I lavoratori potranno avere anche una speciale copertura assicurativa, detta Diaria per Covid-19. I cimiteri di Roma restano chiusi, eccetto per i riti funebri. (E. Chi.)

