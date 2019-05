CAOS RIFIUTI

Paola Lo Mele

Non solo il nodo degli impianti ma anche lo spettro di uno sciopero. Si annuncia caldissima l'estate dei rifiuti di Roma, dopo che ieri i sindacati del settore hanno rilanciato lo stato di agitazione in Ama. La municipalizzata «è da mesi senza guida e da due anni senza bilanci approvati.

Le condizioni del servizio e industriali peggiorano, quelle del lavoro in caduta libera. Con la decisione delle Rsu a larghissima maggioranza di lanciare lo stato di agitazione in azienda, vanno date risposte chiare con i fatti o lo sciopero a fine giugno sarà inevitabile», hanno annunciato Natale Di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel.

La mobilitazione dei lavoratori dell'Ama, che farà tappa il 14 giugno in Campidoglio, si inserisce in una stagione delicata per l'azienda dei rifiuti. Già alle prese con una riduzione netta, da fine mese, dei quantitativi di immondizia trattati nei due impianti privati che servono la Capitale. I tmb di Malagrotta, infatti, saranno in manutenzione straordinaria fino alle prime settimane di settembre.

Per ora la municipalizzata che gestisce l'immondizia romana ha una strategia fondata su quattro azioni: «Massima efficienza con presidi continui h24 dell'impianto per il Tmb di Rocca Cencia; potenziamento nelle 24 ore dei giri e prelievi dei materiali della raccolta Differenziata(organico, vetro, carta, plastica e metalli); ottimizzazione dei flussi con utilizzo oculato dei siti di trasferenza autorizzati; rimodulazione giornaliera degli invii ai molti altri siti di trattamento già attivi e contrattualizzati». È attivo, inoltre, un monitoraggio continuo da parte di una cabina di regia tecnica in raccordo costante con la Regione Lazio e Campidoglio.

Intanto, l'esecutivo di Usigrai è intervenuto con forza contro l'ipotesi di utilizzare un terreno pubblico tra il Tevere e la stazione di Saxa Rubra vicino alla sede della Rai, per lo smistamento della spazzatura di Roma nord: «No all'utilizzo di Saxa Rubra come luogo di trasbordo di 300 tonnellate di rifiuti. Non si può accettare un ulteriore peggioramento delle condizioni ambientali. Se non dovesse esserci un ripensamento, valuteremo azioni di protesta, d'intesa con le altre sigle sindacali».

