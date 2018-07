CAOS NOMADI

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleLegalità, superamento dei campi rom e sicurezza in città. Questi i tre macro-temi su cui ieri, intorno all'ora di pranzo, si sono confrontati al Viminale il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il primo faccia a faccia tra i due è durato poco più di mezz'ora, ma ha toccato tanti argomenti, all'insegna di una collaborazione nascente e a tutto campo sulla città.Si è parlato, infatti, tanto delle file per le carte di identità elettroniche, quanto dei roghi tossici e degli immobili confiscati alle mafie. Grande attenzione sui campi rom, soprattutto dopo la sospensione della Corte Europea dei diritti dell'uomo allo sgombero (atteso martedì scorso) del Camping River. «Non sarà la corte europea di Strasburgo a bloccare il ripristino della legalità», ha tuonato il titolare del Viminale annunciando di aver «chiesto al Comune di proseguire sulla via tracciata» e di aver messo «a disposizione la forza pubblica».La risposta del Comune alla Corte Europea (che aveva richiesto informazioni sulle alternative abitative per gli abitanti del River) è stata già inviata. E ieri Raggi ha colto l'occasione per illustrare al ministro la sua terza via' per superare i campi: legalità e inclusione, «fermezza e accoglienza» perché «chi pensa che per chiudere o superare un campo ci vogliano 2 giorni o non conosce la situazione o è in malafede». «Terza via, quarta via...io sono disponibile a supportare qualsiasi via che faccia risparmiare quei 25 milioni di euro annui (la spesa per mantenere i campi rom nella Capitale secondo una stima del Campidoglio, ndr), che sono un costo folle», la posizione di Salvini. Il quale ha precisato che in Italia «non c'è un problema rom. Ce ne sono 150 mila e i problemi sono limitati a 30 mila persone che si ostinano a vivere nei campi» in tutto lo stivale.Tra gli altri temi affrontati, il sotto-organico di 3000 vigili di cui soffre il corpo della polizia locale di Roma e la richiesta di aiuto da parte del Comune per affrontare il fenomeno dei roghi tossici: «Ho chiesto il supporto delle forze dell'ordine e il ministro si è dimostrato disponibile», ha riferito la sindaca. Salvini ha garantito apertamente «tutto il supporto della polizia di stato per il ripristino della legalità e per gli sgomberi».riproduzione riservata ®