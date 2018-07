CAOS NOMADI

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Oggi a Palazzo Senatorio è previsto un vertice tra la sindaca Virginia Raggi e il ministro Salvini. Tanti i temi sul piatto: Migranti fantasma, roghi tossici, servizi anagrafici e assunzioni nel Corpo della Polizia locale. Ma tra tutti spicca quello dedicato ai campi nomadi. Solo pochi giorni fa Salvini li aveva definiti «un caos totale» con l'obiettivo di azzerarli «con le buone maniere, educatamente, rispettosamente, ma voglio arrivare a quota zero». La sindaca ha dichiarato: «Condivido l'analisi di Salvini, i campi rom come tutti i romani sanno sono un caos dal 2008, da quando esistono in maniera ufficiale, e drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l'anno, facendo vivere le persone in condizioni pessime sia dentro il campo sia per chi rimane fuori. Il nostro obiettivo è chiuderli favorendo l'integrazione con diritti e doveri». E sul censimento dei campi proposto da Salvini: «Lo abbiamo già fatto con delle mappature socio-sanitarie per capire chi vive nei campi in che condizioni è ha risposto la Raggi - Il Comune ha già previsto una serie di misure per capire che cosa può fare ciascuna delle persone presenti nel campo».