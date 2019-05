Caos Milan, tutti in ritiro punitivo

Luca Uccello

MILANO - Tutti in ritiro, per quattro lunghe notti. Tutta colpa di Tiemouè Bakayoko, del giocatore che fino a qualche settimana fa (prima della sfida con la Lazio in campionato) sembrava essere indispensabile per Gattuso e per il futuro del Milan. Ora tutto è cambiato. Prima il gesto (punito con una multa) della maglia di Acerbi mostrata a trofeo, poi l'ennesimo ritardo (non il primo raccontano da Milanello), che ha costretto Ringhio a prendere dei provvedimenti seri contro l'intera squadra mandandola in ritiro punitivo, hanno cambiato il giudizio su un giocatore ritenuto non adatto per lo stile Milan.

Il club rossonero a questo punto sembra intenzionato seriamente a non esercitare, Champions o no, il diritto di riscatto e lasciare tornare il giocatore in estate a Londra, al Chelsea, risparmiando la bellezza di 34 milioni di euro. Come non bastasse Rino sembra intenzionato a rinunciare a Baka (che ieri prima dell'allenamento ha chiesto scusa a tutta la squadra) già a partire dalla gara decisiva di lunedì prossimo a San Siro contro il Bologna. Al suo posto tornerà dal primo minuto con molta probabilità Lucas Biglia, sempre più leader di uno spogliatoio senz'anima. Un ritiro forzato che dovrà spingere ora il Milan in Champions League perchè a rischiare il posto non sarebbe il solo Gattuso. Per questo e per altro, per il terzo giorno consecutivo Leonardo è salito a Milanello da solo, senza Maldini e nemmeno Ivan Gazidis, rimasto a Casa Milan. Una presenza importante in un momento delicatissimo della stagione, a meno di un mese dalla fine del campionato. Una presenza per restare vicino alla squadra e al suo allenatore che da qui al 26 maggio devono conquistare 12 punti, senza se e senza ma.

