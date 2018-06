Caos migranti, Salvini: «Paga alzare la voce»

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniUna giornata ad alta tensione, con 629 persone lasciate in alto mare, a bordo di una nave che nessun porto voleva accogliere. Poi la Spagna toglie tutti dall'imbarazzo, accogliendo i profughi. Sulla questione migranti però si gioca il primo braccio di ferro fra il nuovo governo italiano e la Ue. La linea la detta il ministro dell'Interno Matteo Salvini: l'Aquarius viene accolta dal neo governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sanchez: punta la prua verso Valencia, anche se fino alla tarda sera di ieri l'equipaggio non aveva ricevuto ancora nessuna comunicazione ufficiale dalle autorità italiane sulla destinazione da raggiungere.A bordo della nave umanitaria, in alto mare a 35 miglia dall'Italia e 27 miglia da Malta, ci sono 7 donne incinte e persone con sintomi di ipotermia e ustioni da carburante. Per raggiungere Valencia, ci vorranno almeno tre giorni di viaggio. Una possibile soluzione è che le persone più vulnerabili vengano trasportate sulle motovedette della Guardia costiera e poi trasportate in Italia per assicurare loro le cure.Per il leader leghista è comunque «una vittoria. Alzare la voce, cosa che l'Italia non faceva da anni, evidentemente paga. Sicuramente la partita non si chiude qui, ma è il segnale che non possiamo continuare a sostenere questo peso da soli». I ministri pentastellati del governo si accodano: «Ai partner europei diciamo che è giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità» dice il ministro di Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che ha competenza sulla Guardia Costiera. Il vicepremier Luigi Di Maio ripete il concetto: «E' bastato fare ciò che avrebbero dovuto fare i governi precedenti, cioè dire l'Italia non può più farsi carico da sola di questa fenomeno globale». Ma è un giallo il post del sindaco grillino di Livorno, Nogarin, che prima si dice pronto ad accogliere la nave ma poi viene rimosso. Altri barconi sono in viaggio verso l'Italia (7 interventi coordinati dalla Guardia Costiera italiana hanno consentito il recupero di 795 persone) e il ministro dell'Interno lascia intende che l'Italia punterà ancora i piedi. Quello spagnolo però è stato un intervento di emergenza: per questo il premier Conte si è riunito nella serata di ierin per fronteggiare nuove possibili situazioni al limite.riproduzione riservata ®