CAOS MIGRANTI

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIl ministro dell'Interno Matteo Salvini va processato perchè ha abusato dei suoi poteri tenendo per 5 giorni 177 migranti a bordo della nave Diciotti in condizioni psicofisiche critiche per motivi meramente politici.E' durissima l'accusa con cui il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale. Per i giudici infatti non c'erano motivi di ordine pubblico che giustificassero la decisione di Salvini di impedire lo sbarco e facendolo il ministro ha violato esplicitamente le convenzioni internazionali. Ma un eventuale processo non spaventa il leader leghista che ha reagito a stretto giro su Facebook: «Ci riprovano, però non cambio posizione, la politica dell'immigrazione non la fanno i tribunali, i giudici se ne facciano una ragione. Lo ammetto e mi dichiaro colpevole di altrettanti reati per i mesi a venire. Sono pronto all'ergastolo perché ho bloccato e ribloccherò la procedura di sbarco dei migranti».Intanto la nave SeaWatch, ormai da 6 giorni in mare con 47 migranti a bordo si è avvicinata alle coste della Sicilia Orientale, per cercare riparo dal mare in tempesta. Ma Salvini annuncia che non autorizzerà alcuno sbarco, trovando sostegno nell'alleato 5Stelle. «La nave ha detto il vicepremier Luigi Di Maio avrà supporto medico e sanitario. ma punti la prua verso Marsiglia».riproduzione riservata ®