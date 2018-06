CAOS FLAT TAX

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniIdee ancora tutt'altro che chiare tra gli esperti al governo sulla Flat tax, la tassa ad aliquota fissa sul reddito familiare e sui profitti delle imprese. Alberto Bagnai, parlamentare della Lega indicato come possibile sottosegretario all'Economia, ha detto che la Flat tax verrà applicata «alle imprese dal 2019, ma solo dal 2020 per le famiglie». L'economista è stato però corretto dal collega di partito Armando Siri, secondo cui la Flat tax entrerà in vigore per imprese e famiglie nel 2019 per poi andare a regime nel 2020. In realtà il contratto di governo Lega-5Stelle prevede due aliquote e non una sola: al 15% (per i redditi fino a 80mila euro) e al 20% (per quelli superiori). Non è detto che ciò si traduca in un risparmio per il contribuente, dipenderà da quanto verranno modificate le norme sulla deducibilità dei costi e di altre voci ammesse ad agevolazioni.Tagliare l'Ires alle imprese certo è molto meno costoso che tagliare l'Irpef anche alle famiglie. In più come ha fatto notare il Pd, già nella scorsa legislatura le tasse sulle imprese sono state tagliate e portate tutte ad unico livello del 24%. Quello che la Lega intende fare di più è portare la tassa dal 24 al 20% ed estenderla anche a società di persone e Partite Iva, raggiungendo 5 milioni di contribuenti. Intervento che potrebbe costare circa 5 miliardi. Se invece le due aliquote venissero applicate anche alle famiglie, il costo sarebbe di oltre 60 miliardi. Il rischio è che parte delle coperture siano trovate con aumenti dell'Iva, ipotesi a cui, in passato, il neo ministro dell'Economia, Giovanni Tria si era detto favorevole.