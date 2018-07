CAOS CICLABILI

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giorgia SoffiettiSono tre i ciclisti morti dall'inizio dell'anno a Roma, l'ultimo travolto da un mezzo Ama in via Salaria. Basta fare un giro in città per capire che la Capitale non ha (ancora) una mobilità sostenibile.E mentre in via Tuscolana si inaugura il cantiere per la nuova pista ciclabile lunga 2 km, costata 685 mila euro, su viale Rossini le radici degli alberi hanno creato enormi dossi, mettendo a dura prova la sicurezza dei ciclisti che percorrono il tratto di ciclabile che da un lato finisce all'entrata del bioparco di Villa Borghese. La pista ciclabile di via Nomentana, invece, è spesso parcheggio per i camion che caricano e scaricano. E intanto sotto al lungotevere, dopo le inondazioni di aprile che hanno ricoperto di fango la banchina, oggi è rimasto un ammasso di terriccio ormai asciutto che si alza come una nuvola quando passa una bicicletta, mentre passanti e ciclisti respirano a pieni polmoni.Per non parlare delle buche: c'è chi si è messo a ricoprirle con foglie e terra e chi le evidenzia con il colore, dopo l'appello lanciato dalla madre di Elena, mortam in moto a maggio, per aver perso il controllo della sua Honda per una buca.«Roma ha fame di infrastrutture ciclo-pedonali - dicono da Salvaciclisti - ma più che piste quelle della Capitale oggi somigliano più a frammenti che iniziano all'uscita di un parco e finiscono al primo incrocio. Le piste ciclabili sono ancora troppo poche e quelle poche non ricevono la manutenzione costante di cui avrebbero bisogno».Intanto nascono le iniziative di bike sharing, ma le bici finiscono in fondo al Tevere, lanciate di notte dai ragazzi ubriachi. L'abbassamento del fiume ne ha fatte emergere a decine, tutte ricoperte di fango e ruggine, tutte ormai da buttare. Roma, con i suoi tre milioni di abitanti, conta già novanta decessi sulle strade dall'inizio dell'anno. L'ultimo studio commissionato da Greenpeace mette in luce le criticità della capitale rispetto a Milano, Torino e Palermo. Manca una progettazione integrata della mobilità, dice lo studio. Per abbandonare i mezzi privati i cittadini hanno bisogno di avere percorsi pedonali e ciclabili connessi con sistemi di mobilità condivisa e con il trasporto pubblico. Come uno specchietto per le allodole, le piste della Capitale non sempre conducono a luoghi sicuri.riproduzione riservata ®