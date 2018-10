CAOS CERTIFICATI

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoLo sport a scuola? Chiedere i certificati medici alle famiglie. E i medici di medicina generale non ne possono più. Sta accadendo in questi giorni, infatti, che ragazzi di varie scuole di Roma e provincia si rivolgono al medico di base per avere un certificato che permetta loro di iscriversi a scuola. Ma, in realtà il certificato non serve.A metterlo nero su bianco è la Federazione italiana di medici di medicina generale del Lazio che prende carta e penna e scrive direttamente all'Ufficio scolastico per fare chiarezza. Il caos è scoppiato dieci giorni fa quando, con l'avvio delle lezioni e l'ingresso in palestra per l'ora di educazione fisica, tante scuole hanno iniziato a chiedere certificati per attività non agonistiche. Da parte dei presidi sicuramente è un'accortezza ma, di fatto, stanno intasando gli studi medici. Il problema infatti è che lo stanno chiedendo a tutti i ragazzi, mentre serve solo ai ragazzi che faranno attività sportiva extrascolatica.Per tutti gli altri non è necessario. «Non serve alcun tipo di certificazione sportiva per iscrivere i ragazzi a scuola - spiega la Fimmg del Lazio - molti medici hanno inviato segnalazioni sul fatto che molti istituti della Capitale hanno richiesto certificati di idoneità sportiva non agonistica contestualmente all'atto dell'iscrizione o per lo svolgimento della semplice attività di educazione fisica. Ma si tratta di una certificazione riservata esclusivamente ad alunni che fanno attività fisica extracurriculare o gare in tornei studenteschi extra istituto».Ad esempio per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e ai Giochi Sportivi Studenteschi, per gli alunni selezionati per la partecipazione alle fasi provinciali o regionali successive a quelle di istituto. La richiesta inoltre deve essere in originale e firmata dal preside, altrimenti si paga: «senza queste condizioni - spiegano i camici bianchi - il medico non è tenuto al rilascio gratuito». Si tratta quindi di un superlavoro non richiesto: «Perché richiedere a tutti gli studenti un certificato medico - spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio - che serve solo al 10% degli iscritti? Mediamente infatti solo un ragazzo su 10 partecipa ai giochi studenteschi. Agli altri non serve».