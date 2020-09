Caos Capitale, alunni anche nelle chiese

«A Roma non siamo pronti»: è il grido di allarme del Coordinamento dei rappresentanti dei consigli di istituto delle scuole capitoline. Nella denuncia, che arriva direttamente dal cuore delle scuole, emerge che non sono ancora arrivati i nuovi banchi e nella maggior parte dei casi non sono stati ritirati i vecchi arredi. E ancora «non c'è un chiaro calendario dei lavori di manutenzione e il supporto per la ricerca dei locali è stato a macchia di leopardo».

I primi banchi monoposto giunti nella Capitale sono quelli acquistati direttamente dalle singole scuole, come al liceo Newton, o dalla Citta metropolitana, come per l' Augusto: in tutto ne devono arrivare 8600 entro il 14 settembre. Per quelli forniti dallo Stato, Roma dovrà aspettare ancora un po'. Sui ritardi tuonano i presidi: «I lavori di edilizia leggera sono rallentati sottolinea Mario Rusconi, presidente Anp di Roma per la ricerca di locali esterni l'aiuto dalla città metropolitana è stato inesistente: faremo lezione nelle chiese». Così accade infatti alla Girolami, che verrà ospitata dalla parrocchia, e all'Istituto Pio IX all'Aventino che ospiterà i bambini della primaria nella cappella interna.(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

