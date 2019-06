CAOS CAPITALE

Domenico Zurlo

Un caos lungo 15 chilometri: tanto misura infatti il percorso ciclo-pedonale di #ViaLibera, il progetto del Campidoglio che punta a pedonalizzare per una domenica al mese (per ora) gran parte del centro di Roma, al fine di agevolare pedoni e cicloamatori.

Una chiusura ad auto e moto dalle 10 alle 19 di ieri - con tanto di deviazioni a 27 linee di autobus - che da un lato ha completamente paralizzato il traffico della Capitale, dall'altro ha visto un sostanziale fallimento dell'iniziativa: pochissimi infatti i ciclisti che hanno passeggiato in bici a godersi senza smog le strade e i monumenti del centro, complice l'ondata di caldo africano che da qualche giorno ha investito l'intero Paese.

Sotto un sole cocente e con 40 gradi all'ombra, l'itinerario coinvolto dall'iniziativa comprendeva tutto il centro di Roma, da via Veneto a via XX Settembre, da viale Regina Elena a viale dell'Università, da via Giolitti a viale Manzoni, fino a via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, via del Corso e via Cola di Rienzo: alcune interamente chiuse al traffico, altre solo parzialmente pedonalizzate, per godere le bellezze della nostra città a piedi o in bicicletta, aveva scritto la sindaca Virginia Raggi in un post su Facebook di qualche giorno fa.

L'idea di #ViaLibera, alla Raggi era venuta dopo aver visitato Città del Messico per il convegno C40, la conferenza internazionale su cambiamenti climatici: lì la sindaca pentastellata scoprì di un'iniziativa simile, con 55 km di strade chiusi al traffico e pedonalizzati ogni domenica. Ispirandosi al Messico, il Campidoglio ha perciò promosso questa domenica pedonale con iniziative e feste lungo l'anello stradale: il tutto coordinato dall'amministrazione con la collaborazione di Municipi, Polizia Locale e Zètema Progetto Cultura.

La chiusura al traffico romana di ieri è la seconda nel 2019: l'unico precedente risale al 28 aprile, mentre il 12 maggio un'analoga iniziativa era stata rinviata per via della pioggia. Secondo l'idea del Campidoglio, nei prossimi mesi #ViaLibera dovrebbe ampliarsi e coinvolgere un itinerario ancora più largo, fino a toccare 33 km, più del doppio rispetto al percorso attuale. Che l'allargamento equivalga ad un più ampio successo del progetto e non ad un nuovo flop, però, è tutto da vedere.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

