CAOS CAPITALE

Lorena LoiaconoSi scrive Sus, si legge sistema unico di segnalazione del Comune di Roma, si intende guasta. Non funziona, infatti, la pagina web del sito del Comune di Roma, messa a disposizione dei cittadiniper inviare segnalazioni sulle criticità che si incontrano quotidianamente nelle strade di Roma. Ma, usandola, si scopre che non funziona neanche la pagina. Il Campidoglio ha lanciato l'iniziativa il 3 luglio scorso, volendo dare un segnale di trasparenza e di cittadinanza attiva, ma i primi disservizi della piattaforma si sono visti subito: la pagina fin dal primo giorno non caricava le mappe, non registrava le segnalazioni e non dava riscontro all'utente di aver ricevuto il materiale, con una mail di ritorno. Fin da subito quindi i cittadini si sono sentiti poco ascoltati. Poi i problemi sembravano risolti, ma a pochi mesi il sito è di nuovo ko.Eppure quel servizio, presente sul sito del Comune nella sezione Partecipa alla voce Dì la tua, doveva essere un incoraggiamento ai romani a prendersi cura della città, richiamando l'attenzione del Comune di fronte ad un secchione stracolmo, ad un marciapiede ingombro di spazzatura, ad un'occupazione di suolo pubblico abusiva o di fronte a parcheggi in divieto, buche stradali, fontanelle da sistemare o fioriere da sostituire. La tendina da cui scegliere il disservizio da segnalare è giustamente lunghissima.Peccato non funziona lo spazio dove indicare l'indirizzo preciso: un avviso sulla pagina di accesso recita infatti attenzione, è stato rilevato un malfunzionamento nell'utilizzo delle mappe (geo-referenziazione); il problema è stato preso in carico e l'operatività del sistema sarà ripristinata il prima possibile. La maggior parte delle volte, infatti, è impossibile inserire l'indirizzo preciso. La mappa è bloccata. Ma, senza l'indirizzo preciso, la segnalazione non viene accettata. E tutto finisce lì, la segnalazione cade nel vuoto. Lettera morta e il Campidoglio si scusa. Ma intanto la spazzatura resta a terra, la sosta resta selvaggia e l'occupazione di suolo pubblico resta abusiva.riproduzione riservata ®