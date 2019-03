CAOS CAMPIDOGLIO

Paola Lo Mele

L'assemblea capitolina, dopo la nuova bufera giudiziaria che ha investito il Campidoglio, tornerà a breve a riunirsi senza Marcello De Vito alla presidenza. Dopo il suo arresto, il prossimo consiglio comunale dovrebbe tenersi giovedì 28 marzo, con il pentastellato Enrico Stefano nuovo presidente d'Aula in pectore.

I capigruppo di maggioranza e opposizione si incontreranno proprio oggi per definire ed ufficializzare la data della seduta. E sul loro tavolo ci saranno anche le modalità tecniche per il subentro a De Vito, che ora risulta sospeso: sia in caso di sue dimissioni, sia in mancanza di queste con un eventuale atto di revoca da votare in consiglio. Una cosa è certa: la prossima riunione dell'assemblea capitolina si annuncia già molto calda' con le opposizioni che chiedono la sindaca in Aula e non escludono la presentazione di una mozione di sfiducia. Da parte sua, Virginia Raggi, forte del sostegno del Movimento 5 Stelle, attende a giorni l'esito della due diligence chiesta su tutti i dossier citati nell'ultima inchiesta della Procura di Roma. Si va dall'ex Fiera di Roma agli ex mercati generali fino all'ex stazione Trastevere.

Anche lo Stadio della Roma sarà oggetto di una nuova indagine interna, anche se già sottoposto a due diligence ad hoc, lo ha annunciato proprio ieri la sindaca.

Non solo: Raggi starebbe studiando la possibilità di chiedere ai dirigenti capitolini una verifica su eventuali indagini a loro carico. Insomma, a Palazzo Senatorio, si sta cercando di voltare pagina in tutti i modi. E per far questo Raggi lavora, parallelamente sia sul fronte amministrativo sia su quello politico per serrare le fila tra i suoi, dopo lo shock del nuovo filone dell'inchiesta della magistratura. «Avanti compatti con il progetto del M5S per Roma, ora dobbiamo rispondere con i fatti», ha esortato la sindaca durante un recente vertice con i municipi pentastellati. In precedenza aveva incontrato i consiglieri di maggioranza a Palazzo Senatorio per ribadire la linea: si va avanti.

