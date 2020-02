Caos Barça, via il direttore finanziario

ROMA Non c'è pace al Barcellona, dopo il nuovo scandalo che sta sconvolgendo l'ambiente da due giorni. Il presidente Josep Maria Bartomeu ha anticipato ieri la riunione della Commissione dei Delegati del club per fronteggiare le conseguenze del BarçaGate scoperchiato dall'emittente radiofonica Cadena Ser. La spy story si è alimentata con le rivelazioni del finanziamento a una società di comunicazione, la I3 Ventures, per alimentare una campagna denigratoria a mezzo social contro simboli del barcelonismo come Messi, Piqué, Xavi o Guardiola. E Messi ieri: «Strano che accada qualcosa del genere vediamo se è vero o no».

E intanto il BarcaGate miete già le prime vittime. Il settimanale El Triangle ha annunciato le dimissioni irrevocabili (a partire dal 1° marzo) del direttore finanziario Montserrat Font.

