Cantieri e chiusure ovunque Oggi Roma rischia la paralisi

Archiviato l'ultimo weekend di vacanze, la Capitale riparte. Ma cosa troveranno oggi i cittadini al loro rientro verso i ritmi quotidiani? Non una situazione semplice. In particolare sono tre i tratti più delicati che metteranno a dura prova la mobilità verso i luoghi di lavoro: il viadotto della Magliana, il ponte della Scafa di Ostia e, per quel che riguarda il centro, il sottopasso del Muro Torto. Ma non solo, anche a San Giovanni nei pressi di piazza Re di Roma. Prove generali per i lavoratori romani, quindi, in attesa delle riaperture delle scuole previste tra i 14 e il 17 settembre.In primo piano il caso del Ponte della Scafa che ha provocato tante polemiche e discussioni dopo l'improvvisa chiusura per questioni di sicurezza avvenuta pochi giorni dopo il crollo di Ponte Morandi a Genova in seguito alle decisioni tecniche di Astral. Da oggi saranno attive delle navette a supporto della linea Atac, la 060 tra la stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido e il ponte stesso, per collegare Ostia con l'aeroporto di Fiumicino e viceversa. Parzialmente riaperto, in auto si viaggia in senso unico alternato.A causare diversi disagi sarà anche il restringimento di carreggiata per lavori di manutenzione tra via del Cappellaccio e il Ponte della Magliana in direzione Fiumicino. Nel senso di marcia opposto invece, verso Roma, il cantiere appare meno invadente. Lavori che, tuttavia, andranno avanti almeno fino al 15 settembre.Nel frattempo dal Comune fanno sapere come sia previsto per oggi, proprio per affrontare le questioni del Ponte della Magliana e del Ponte della Scaffa, un incontro tecnico con la sindaca Virginia Raggi per aggiornamento e approfondimenti sul tema della sicurezza dei ponti stradali.In zona centro resta molto complessa la viabilità nell'aera del Muro Torto, con i sottovia di Corso Italia e Ignazio Guidi che resteranno completamente chiusi in entrambe le direzione fino almeno alla mezzanotte odierna per lavori all'impianto di illuminazione. Chiuse di conseguenza le rampe di accesso da via Nomentana, da piazza della Croce Rossa e Corso d'Italia. Chi arriverà da piazzale Flaminio sarà quindi obbligato a svoltare a destra verso via di Porta Pinciana con conseguente effetto imbuto.Ancora in atto anche il cantiere aperto questa estate a San Giovanni tra Via Casalmonferrato e Piazza dei Re di Roma con il traffico deviato su Via Casalmonferrato.