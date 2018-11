«Cantare Gaetano? Sarò Tale e quale»

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'uomo di Temptation Island è Tale e Quale ai suoi personaggi che imita. E domani sera Filippo Bisciglia è atteso a un esame molto difficile: vestire i panni di Rino Gaetano e cantare dal vivo A Mano a Mano. «L'ho studiato attentamente. Nel brano lui apre tutte le vocali, vera diventa veera, sera è seera e poi ogni tanto raddoppia le consonanti, tipo staggione. Comunque ci sto: farò un grande Rino».Bisciglia, dopo un anno si torna in pista. Si è allenato?«Finché non conosci il personaggio che devi imitare non puoi farlo. E lo sai solo una settimana prima».Come si trova a cantare dal vivo, lei che non è un cantante?«L'emozione è sempre forte. Mi sono pure comprato un olio in farmacia per non farmi seccare la bocca, con la lingua che si attacca al palato.Però se la cava bene. Nei panni di Ligabue e Califano ha vinto la puntata.«Quello che è più difficile è il taglio della canzone, che viene riadattata in strofe e ritornelli ai 2'e 30 della diretta e quindi ti ritrovi in tempi brevissimi a imparare e cantare un testo diverso dall'originale».Chi vincerà Tale e Quale?«Il mio favorito è Antonio Mezzancella. È come se Federer venisse a giocare al mio circolo. Quando dice che la mia esibizione è piaciuta è come se Messi si complimentasse con me dopo che ho tirato un calcio di punizione».Domani però è dura contro Scherzi a parte«Paolo Bonolis è un numero 1. Sta sempre sul pezzo. Spero che andremo bene entrambi».Maria De Filippi la chiama per commentare le sue performance?«No, però quando ci vediamo mi dice tutto insieme. A lei piace molto Tale e Quale. È una maestra. Da lei c'è solo da imparare. Come si muove, si comporta e soprattutto i suoi atteggiamenti. Io sono un istintivo, lei è razionale e mi fa capire che prima di parlare bisogna pensare».Ma Carlo Conti non è geloso?«Conti è una persona meravigliosa. Viene a salutarci quando ci trucchiamo e al venerdì ci carica dicendo ragazzi divertitevi, facciamo un grande show».Lei è l'uomo di Temptation?«Lì mi sento a casa mia. Sono cinque anni che faccio questo programma e ogni stagione siamo cresciuti di ascolti. L'ultimo anno abbiamo fatto il record di 4,2 milioni e il 26% di share. Non vedo l'ora di ricominciare».Queste coppie che litigano alla fine fanno pace o si lasciano?«Chi si lascia in trasmissione si lascia davvero. Chi invece litiga alla fine si sposa o rafforza il rapporto. Come Emanuele e Alessandra, Sonia e Gabriele, Tara e Cristian, Oronzo e Valentina. Mentre Lara e Michael si sono lasciati. Così come Giampaolo e Martina. Temptation è una sentenza».riproduzione riservata ®