CANNES Foto in bianco e nero della famiglia Bellocchio, a Piacenza otto ragazzini in posa (tra fratelli e sorelle) e un'unica persona con gli occhi socchiusi: la madre. Una madre cieca, come ne I pugni in tasca. Con Marx può aspettare Marco Bellocchio scava a fondo nell'album dei ricordi, fa riemergere immagini e simboli di una vita familiare e artistica, rimette in ordine - in una corrispondenza miracolosa tra emotivo e cinematografico, tragico e ironico - la sequenza dei dolori e dei sensi di colpa. Interroga fratelli, figli, preti e psichiatri sulle ombre che insegue da sempre e che hanno nutrito il suo cinema: la disfunzionalità della sua famiglia alto-borghese e iper-cattolica, capace di far impartire a un bambino tre sacramenti in 24 ore, e il suicidio del gemello Camillo nel dicembre del 1968.

Lo sguardo dell'artista è quello di un uomo che con queste incandescenze, così particolari e così universali, ci ha fatto a pugni tutta la vita, dentro e fuori lo schermo, e che oggi può dire in qualche modo compiuto il suo cammino. Con l'ennesimo esempio di grande cinema. Intimo, sociale, politico. (M. Gre.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 05:01

