Cannes al via: tolleranza zero per selfie, Netflix e molestie

CANNES - Anche il Festival di Cannes tributerà il suo omaggio a Ermanno Olmi, appena scomparso, nel quarantennale della Palma d'Oro a L'albero degli zoccoli. Lo ha detto il delegato generale incontrando la stampa alla vigilia della settantunesima edizione - che prende il via oggi con Todos lo saben di Asghar Farhadi, con Penélope Cruz e Javier Bardem - affrontando i giornalisti dopo settimane di polemiche sulle controverse decisioni di quest'anno. Il divieto di selfie, ribadito anche con un avviso consegnato ai cronisti in fase di accredito - «Non si viene a Cannes per vedere se stessi, ma i film» - ma anche molte altre cose, come la questione dei film Netflix, non ammessi in concorso perché non destinati a un'uscita in sala, e l'ondata #MeToo.Del materiale dal festival fa parte un biglietto che esorta a tenere un comportamento corretto, lancia l'hashtag #nerienlaisserpasser (non lasciar passare nulla) e ricorda le sanzioni a cui si va incontro in caso di molestie. Dopo Weinstein, «a cambiare, da quel momento, non sarà Cannes ma il mondo intero», ha sottolineato Frémaux, specificando di aver avuto in passato, con il produttore accusato, rapporti solo professionali e di essere rimasto «scioccato dal suo comportamento inaccettabile». In ballo, in questa edizione in cui si contano meno grandi nomi che in passato, c'è anche il ritorno di Lars Von Trier, definito dal festival persona non grata nel 2011 dopo alcune sue dichiarazioni in cui si definiva simpatizzante di Hitler. Il regista danese sarà sulla Croisette, fuori concorso, con The House that Jack Built: «È stato punito abbastanza ed era ora di far tornare l'artista», ha detto il delegato generale. Infine, l'eterna vicenda del film di Terry Gilliam su Don Chisciotte troverà un finale definitivo domani, quando si saprà se sarà necessario impedire la proiezione - in concorso come film di chiusura - per motivi legali. (M. Gre.)