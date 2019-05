CANNES - Ahmed ha 13 anni. È belga e musulmano. E alle sue incertezze dell'adolescenza risponde un Imam, di cui lui ingoia ogni precetto senza frapporre dubbi. Luc e Jean-Pierre Dardenne tornano in concorso a Cannes - dopo aver vinto già due Palme - con la storia di Le jeune Ahmed (foto), ancorata agli echi della cronaca sul radicalismo islamico in Belgio e allo stile realista e pulsante che li ha consacrati ai più alti livelli del cinema europeo. Dopo aver raccontato di una dottoressa (Adèle Haenel) in preda a una crisi di coscienza di fronte alla richiesta di una donna in pericolo, i fratelli registi tornano a cercare nella nuova generazione la chiave per comprendere il presente. Qui focalizzano l'impulso a rifugiarsi nelle certezze di fronte al caos, la spinta alla violenza e la violenza - ancor più pericolosa - della manipolazione cui sono esposti i ragazzini. Ma la loro storia non ha la potenza emotiva delle opere più forti, né la loro urgenza.(M. Gre.)

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

