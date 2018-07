Canfora: «Un documento comunque molto prezioso da studiare»

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luciano Canfora, grecista filologo classico: in cosa consiste l'importanza di un ritrovamento simile?«I resti archeologici vanno ascoltati, ci raccontano molto del periodo preciso a cui appartengono. L'importanza è innanzitutto nel supporto in argilla, differente dai papiri precedenti. In realtà non ci interessano quei 13 versi dell'Odissea, tra cui potremmo trovare anche degli errori, ci interessa capire perché l'autore era in quel preciso momento lì ad Olimpia a trascrivere quei versi: forse era uno scolaro. O forse può trattarsi di un oggetto votivo. Olimpia era un punto di incontro moto vivace».Perché?«Perché ogni quattro anni ospitava i Giochi Olimpici e quindi vi convergeva tutta la Grecia».Abbiamo testi più antichi dell'Odissea?«Certo, abbiamo papiri di testi dell'Odissea . Penso ad esempio ai ritrovamenti nell'oasi di Dakhla. Per questo dico che non ci interessa il testo ma tutto l'ambiente culturale intorno. Quello dobbiamo ricostruire».E' possibile farlo?«Dobbiamo saperne di più. Potrebbero essere trovati lì vicino altri versi o altri oggetti, utili a dare maggiori informazioni sulla presenza di quei 13 versi dell'Odissea». (L.Loi.)