Candidata al consiglio comunale all'età di 94 anni. È la curiosa storia di Maria Teresa Branduzzi in corsa per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio a Reggio Emilia. La donna si è schierata nella lista Reggio e, satellite del Pd e in appoggio al sindaco Luca Vecchi che tenterà il bis. L'anziana fu tra le prime donne a votare in Italia il 18 aprile del 1948 dopo che due anni prima entrò in vigore il suffragio universale grazie al referendum.

Maria Teresa nella vita è stata un'insegnante e un'agguerrita sindacalista. Ha insegnato matematica e costruzione, nel 1965 è stata eletta al parlamento sardo come indipendente con il Pci. A Verona è stata cofondatrice di Cgil Scuola e ha vissuto a Londra, Parigi, Berlino, in Svizzera, in California.

