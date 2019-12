Cancro al polmone la parola ai pazienti

Antonio Caperna

MILANO - Saperne di più sul tumore al polmone con riarrangiamento di ALK può fare la differenza. E così i pazienti stanno diventando sempre più portatori di informazioni, grazie all'uso virtuoso della Rete, allo scambio di esperienze tra pazienti e alla lungimiranza degli oncologi.

Adesso l'occasione per fare network tra specialisti, pazienti e familiari, che vivono la stessa realtà del tumore ALK + diventa un'esperienza concreta: Time To tALK, il ciclo appuntamenti nei Centri d'eccellenza italiani (ieri all'Istituto Nazionale dei Tumori INT di Milano), organizzato con il patrocinio delle Associazioni pazienti IPOP e Walce, della Società Italiana di Medicina Narrativa (SIMeN) e resi possibile grazie al sostegno di Roche Italia.

«L'appuntamento di Milano segna un passaggio importante nella nuova visione del ruolo attivo del paziente in oncologia e il programma è stato redatto da un'Associazione come IPOP, che ha fatto dell'advocacy un suo punto di forza. La cultura della Patient Advocacy nell'oncologia italiana sta nascendo ora ma è fondamentale e innovativa», dice Marina Garassino, Responsabile della Struttura semplice di Oncologia Toracica dell'INT di Milano. Una vera e propria rivoluzione si sta compiendo nel rapporto medico-paziente e nel caso dei pazienti con tumore al polmone con riarrangiamento di ALK sta dando frutti concreti. «Come Associazione IPOP crediamo fortemente nel progetto Time To tALK - dice Cinzia Borreri, uno dei soci fondatori di IPOP onlus e membro del Consiglio Direttivo - e in particolare abbiamo partecipato attivamente all'organizzazione dell'appuntamento di Milano, per dare voce anche a tutte le figure che il paziente non incontra così spesso, come il nutrizionista, lo psiconcologo, l'esperto di attività fisica e riabilitazione».

Tante esperienze e un fattore comune: la mutazione genetica, che rende questo tipo di tumore al polmone diverso da tutti gli altri. Perché oggi non ci si limita a fare una diagnosi generica ma è possibile avere, grazie ai test molecolari, la carta d'identità' di quel tumore specifico, scoprire se c'è una particolare mutazione genica (EGFR, ALK, ROS1) e trattarlo con farmaci altamente selettivi, a bersaglio molecolare'.

«Questi eventi segnano un passaggio importante verso una comunicazione disegnata sul paziente - conclude la professoressa Silvia Novello, Università degli Studi di Torino, Responsabile SSD Oncologia Polmonare, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e Presidente WALCE onlus - e focalizzare l'attenzione su un determinato gruppo di pazienti, come per il tumore al polmone con riarrangiamento di ALK. Abbiamo a disposizione una terapia personalizzata in compresse, che ci consente di migliorare le loro aspettative di vita sia in termini di tempo aggiunto sia di qualità di vita, grazie anche alla corretta informazione».

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

