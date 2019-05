Cancro al polmone, accordo con la Cina

Antonio Caperna

ROMA - Le aziende PharmaMar e Luye Pharma hanno siglato un accordo per sviluppare e commercializzare il composto antitumorale marino lurbinectedina nel cancro polmonare a piccole cellule (microcitico), e potenzialmente in altre indicazioni in Cina, Hong Kong e Macau.

In base ai termini di questo accordo, PharmaMar riceverà un pagamento iniziale di 5 milioni di dollari, seguito da altri pagamenti, nonché royalties a due cifre. Tali entrate possono essere aumentate in caso di approvazione di altre indicazioni terapeutiche. Luye Pharma si impegnerà a sviluppare lurbinectedina per il trattamento del cancro polmonare microcitico in Cina, mentre PharmaMar manterrà i diritti esclusivi di produzione del composto. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Cina è il paese con il maggior numero di casi di tumore al mondo, a causa dell'invecchiamento della popolazione, dell'abitudine al tabacco e dell'inquinamento, mentre per il cancro ai polmoni è il paese con il più alto tasso di mortalità in Asia.

Questo tipo di tumore colpisce un numero maggiore di persone che negli Stati Uniti, Europa e Giappone messi insieme.

«PharmaMar è lieta di collaborare con Luye Pharma Group Ltd. per la Cina, leader del settore con un'eccezionale esperienza in oncologia, che ha fornito con successo farmaci innovativi ai pazienti cinesi», afferma José María Fernández Sousa-Faro, Presidente di PharmaMar. «Continueremo ad aumentare gli investimenti per arricchire ulteriormente il nostro portafoglio oncologico e migliorare la nostra competitività in questo campo di trattamento, attraverso partnership esterne con le aziende più innovative come PharmaMar», conclude Rongbing Yang, Presidente di Luye Pharma.

