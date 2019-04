«Cancellò le tracce di sangue del figlio picchiato e ucciso»

Mario Fabbroni

Invece di chiamare i soccorsi, con il figlio morente dopo le botte del compagno, si è addirittura prodigata per cancellare le tracce di sangue dalla stanza da letto. Una scena raccapriocciante solo a pensarci. Così è finita in carcere la 31enne Valentina Casa, madre del piccolo di 8 anni ucciso a Cardito (Napoli) il 27 gennaio scorso dal patrigno 24enne Tony Sessoubti Badre, arrestato dopo il fatto e tuttora detenuto. Lo ha ordinato il Gip del Tribunale di Napoli Nord che ha contestato alla donna, come sostenuto dagli inquirenti della Procura diretta da Francesco Greco, l'omicidio aggravato per la morte del bimbo e il tentato omicidio della sorellina, che fu picchiata violentemente da Badre ma riuscì miracolosamente a salvarsi, finendo in ospedale in gravi condizioni. Per il Gip la donna non solo sarebbe rimasta inerte durante il pestaggio, pur avendo il dovere di intervenire a protezione dei figli, ma ha provato ad occultare le tracce del reato.

Il 24enne - è emerso dalle indagini - avrebbe perso la testa perché i bambini avrebbero rotto la sponda del letto comprato da poco. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli uomini della Polizia di Stato (Squadra Mobile di Napoli e Commissariato di Afragola). Già immediatamente dopo la drammatica vicenda, la Procura di Napoli Nord aveva svolto accertamenti sulla donna, non credendo alla versione che lei aveva fornito inizialmente. Agli inquirenti la 31enne aveva infatti detto di essere rimasta in una sorta di blocco psico-fisico che le aveva impedito di fermare il compagno che pestava i figli. Dopo il fatto Valentina si era rifugiata dai parenti a Massa Lubrense, comune della penisola sorrentina di cui è originaria. Secondo i magistrati della Procura la 31enne non era affatto incolpevole, anzi, proprio la sua inerzia avrebbe contribuito all'efferato delitto commesso dal compagno.

