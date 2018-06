CANCELLIERA DELUSA

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Accesa tifosa della nazionale, Angela Merkel ha espresso la sua tristezza per la clamorosa eliminazione della Germania dai Mondiali. La notizia della sconfitta 2-0 è arrivata mentre la cancelliera tedesca si trovava ad un evento sui robot organizzato dal magazine Wirtschaftswoche. La Merkel era impegnata in una conversazione con il robot umanoide Sophie che ha tentato di consolarla elencando i passati successi calcistici della Germania. «Certo Sophie, è vero, ma onestamente oggi siamo tutti molto tristi», ha risposto la cancelliera. La Merkel aveva assistito con entusiasmo quattro anni fa a Rio alla finale di Brasile 14, che aveva consacrato la Germania campione (1-0 sull'Argentina). E il 3 giugno aveva fatto una vista di incoraggiamento alla nazionale che si stava allenando a Eppan, in Alto Adige.(G.Bul.)