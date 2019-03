CANCELLATO GARIBALDI

Lorena Loiacono

Cancellata dal Campidoglio come una scritta vandalica qualunque, ma si tratta di un errore: Vota Garibaldi Lista n.1 a Garbatella era lì dal 1948. Ieri mattina i residenti dello storico quartiere romano non riuscivano a credere ai loro occhi: l'ufficio per la manutenzione urbana, tra le tante scritte ingiuriose sparse per Roma, ha scelto di cancellare proprio quella di via Basilio Brollo.

Quella che, in occasione delle prime elezioni per il parlamento repubblicano, facendo campagna elettorale indicava il partito da votare: il nome di Garibaldi fa infatti riferimento al simbolo della lista unica con cui si presentarono alle elezioni il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano. Una testimonianza muraria risalente alle prime elezioni che, non a caso, dal restauro del 2004 era protetta da una piccola tettoia per evitare che il sole o la pioggia potesse cancellarla e, a celebrarne l'importanza, aveva al suo fianco anche una targa a lei dedicata. Eppure è stata cancellata, per errore.

«Il Campidoglio apre una ferita nel cuore della nostra comunità denuncia Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio 8 - e dovrà risponderne politicamente per il danno e per l'urgenza del ripristino e del restauro immediato che come Municipio stiamo richiedendo da subito. E ancora dovrà rispondere sul come e dove vengono investite le risorse che dovrebbero essere usate per mettere in sicurezza strade e parchi, invece che programmare interventi di sconsiderata superficialità».

Tuona anche la Regione Lazio: «Sono furibondo - sottolinea Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione - chi non sa riconoscere l'identità di un luogo non può governarlo». A far impressione infatti non è la scelta della scritta da cancellare, evidentemente frutto di un errore, ma la mancata conoscenza del territorio da parte di chi, dagli uffici centrali, invia squadre di addetti per pulire i muri della città senza dare indicazioni precise o seguire i lavori.

Il Comune si difende, prendendo le distanze dall'operaio che ha coperto la scritta per errore: «Non andava cancellata e il Campidoglio non ha mai dato disposizioni in tal senso. La rimozione è dovuta all'errore di un addetto della ditta appaltatrice del servizio per il decoro urbano del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana: recatosi sul posto su richiesta della Polizia Locale, per cancellare dei graffiti ingiuriosi, di propria iniziativa ha rimosso anche quella storica scritta».

A breve, assicurano dal Campidoglio, lo stesso dipartimento interverrà per il restauro. Si corre ai ripari, insomma.

