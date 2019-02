Campus biomedico, ecco il pronto soccorso

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato questa mattina i lavori per il pronto soccorso del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, un reparto di ultima generazione che amplierà la rete dell'emergenza nel quadrante sud ovest di Roma. È stato il governatore, con una simbolica picconata a un tramezzo, ad aprire ufficialmente il cantiere. Il nuovo Ps, in via Àlvaro del Portillo, inserisce il Policlinico nella rete dell'Emergenza-urgenza come Dea di I livello e nelle reti tempo dipendenti (trauma, ictus, infarto ed emergenze cardiovascolari).

Il nuovo Dea è al centro di un bacino potenziale di circa 300 mila residenti e si stima possa avere 45 mila accessi annui. I lavori si concluderanno nel 2019 e l'attivazione del pronto soccorso è prevista per i primi mesi del 2020. La struttura sarà realizzata con un investimento di 10 milioni, derivanti prevalentemente da indebitamento e attività di fundraising dell'Università. Alla cerimonia, oltre a Zingaretti, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato; per il Campus il presidente Felice Barela, il direttore generale Paolo Sormani, il direttore sanitario Lorenzo Sommella e il rettore Raffaele Calabrò.

Il reparto occuperà un'area di circa 2100 metri quadrati all'interno dell'edificio del Policlinico Universitario. Sarà dotato di sale di prima visita, accoglienza dotata di area ristoro, monitor informativi e spazi, disegnati come piccoli salotti. Moderna anche l'organizzazione degli spazi col pronto soccorso che è collocato in prossimità delle sale operatorie, di Radiologia interventistica e di Emodinamica. Inoltre il Pronto soccorso è dotato di un Servizio di diagnostica per immagini dedicato, caratterizzato dalla presenza di una innovativa TAC 300 strati ad altissime prestazioni. Il Ps sarà dotato di 8 letti di Osservazione breve intensiva, e 16 in Holding Area per quelli che attendono il posto letto per il ricovero. La privacy sarà attentamente garantita. Complessivamente, con l'attivazione del nuovo Dea, il Campus passerà dagli attuali 300 posti letto a 350 posti. Il Ps sarà inoltre dotato di un parcheggio da 40 posti con stalli riservati a persone con disabilità e donne in gravidanza. L'eliporto, idoneo al volo diurno e notturno, è posto a pochi metri dall'ingresso del Dea. All'esterno è prevista un'area attrezzata per i bambini mentre all'interno le aree di attesa assicureranno riservatezza e comfort per gli accompagnatori. Previsti inoltre 3 percorsi dedicati alle persone più fragili: malattie infettive, box pediatrico e area riservata ai codici rosa per le vittime di violenza. Il nuovo Pronto soccorso farà riferimento alla ASL Roma 2 (1.3 milioni di residenti) e in particolare servirà parte del IX Municipio di Roma integrando l'offerta nella rete dell'emergenza sul territorio. (S. Uni.)

