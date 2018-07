Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoCon un blitz delle forze dell'ordine, al campo nomadi Camping River lo sgombero inizia con un giorno di anticipo. Sarebbe dovuto partire oggi, infatti, in base a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo che, accogliendo il ricorso di 3 abitanti del campo, aveva stabilito la sospensione dello sgombero fino alla giornata di oggi. Ma il Campidoglio, che aveva avviato alla Corte europea tutto il materiale richiesto, ha deciso di giocare d'anticipo adottando la procedura di emergenza igienico sanitaria. E così ieri mattina, mentre il ministro dell'interno Salvini ne dava l'annuncio sui social, è partito lo sgombero in via Tiberina alla presenza dei vigili urbani, delle forze dell'ordine con decine di pattuglie tra polizia e carabinieri e dei soccorsi medici.Tra gli abitanti del campo c'era chi protestava, assicurando di non muoversi di lì, e chi invece decideva di tornare nel Paese di origine, aderendo al piano di rimpatri varato dalla sindaca Raggi. C'era anche chi sveniva e chi accusava malori. La prima famiglia ad uscire dal River, per accedere ad una struttura di accoglienza, è composta da due genitori e tre bambini. Erano 150 in tutto gli occupanti del campo nomadi: tra loro sono decine quelli che hanno già aderito al piano dei rimpatri mentre oltre una quarantina si sono accordati con i servizi sociali per trasferirsi nei centri di accoglienza. Circa un centinaio ha trovato soluzioni alternative. Gli altri restano in strada. Tanti infatti coloro che, protestando, sono rimasti per ore fuori dal campo tra cataste di oggetti personali e mobili, tra cui materassi, reti, coperte e passeggini, vecchie sedie e panchine, c'era chi dormiva a terra e chi invece si copriva sotto un ombrellone strappato. In attesa di spostarsi altrove. Il campo rom verrà presidiato per giorni, per evitare che venga nuovamente occupato.«Metteremo un servizio h24 qui - ha spiegato il comandante dei vigili di Roma Antonio Di Maggio - in modo consistente e per numerosi giorni, affinché l'area sia libera e si possa rispettare pedissequamente l'ordinanza della sindaca». Intanto l'opposizione insorge: atto incivile», ha denunciato il deputato Pd Morassut, mentre i Verdi parlano di «politica autoritaria contro i deboli».riproduzione riservata ®